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Печерський суд дозволив військовій прокуратурі провести обшук в адміністрації Путіна

Постанова прийнята 15 грудня і діятиме протягом 30 днів
Печерський районний суд Києва дав дозвіл військовій прокуратурі України провести обшуки в будинках адміністрації президента Росії і Ради Федерації РФ.
Печерський суд дозволив військовій прокуратурі провести обшук в адміністрації Путіна Володимир Путін. Фото: qha.com

Про це повідомляється в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обшук мають провести у будинку № 23 по вул. Ільїнка у Москві.

Зокрема, суд дав дозвіл на проведення обшуків у зв'язку з тим, Віктор Янукович, "самоусунувшись 21 лютого 2014 року у неконституційний спосіб від виконання конституційних повноважень Президента України, перебуваючи у невстановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно, сприяючи представникам влади РФ у веденні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній безпеці України, в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією, звернувся з письмовою заявою до Президента РФ Володимира Путіна з проханням використати Збройні Сили цієї держави на території України".

Факт звернення двічі було озвучено на засідані Ради Безпеки ООН російським представником. Перший раз – 1 березня під час виступу на 7124 засіданні Ради Безпеки ООН. Під час свого виступу на 7125-му засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 року російський представник повторно підтвердив даний факт, продемонструвавши присутнім членам Ради фотокопію відповідного звернення.

Відзначається, що слідчому військової прокуратури необхідно провести почеркознавчу експертизу приналежності підпису в заяві Януковичу, а для цього потрібен оригінал документа.

Постанова була прийнята 15 грудня і діятиме протягом 30 днів.

Нагадаємо, що військова прокуратура спільно з СБУ за результатами спецоперації виявила канал постачання із зони АТО вогнепальної зброї, яку планувалося збути на території Київської області та Києва.

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