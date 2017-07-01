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Печерський суд дозволив затримати Януковича і Захарченка

Також дав дозвіл на затримання Валерія Коряка – колишнього начальника київської міліції
Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".
Печерський суд дозволив затримати Януковича і Захарченка Віктор Янукович, Віталій Захарченко. Фото: president.gov.ua

Суд 3 січня за клопотанням слідчого Генпрокуратури дозволив затримати Януковича, ухвалив аналогічне рішення щодо Захарченка, а також дав дозвіл на затримання Валерія Коряка – колишнього начальника київської міліції.

Слідчий ГПУ повідомив, що підозрювані переховуються від слідства і суду. Щоб уникнути знищення доказів та впливу на потерпілих, свідків та експертів, слідчий вважає, що підозрюваних треба затримати і привести до суду для призначення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Нагадаємо, що 8 грудня 2016 року Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності депутата "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Новинського звинувачують у незаконному тиску на Українську православну церкву Московського патріархату з метою усунення з посади покійного митрополита Володимира. Зокрема, йому закидають співучасть у позбавленні волі особистого помічника Володимира - Олександра Драбинка (ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу).

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07 01 2017 18:36
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