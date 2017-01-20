Печерський суд відмовився проводити засідання у Росії у справі Януковича
Відповідне рішення прийняла суддя Христина Тарасюк, - повідомляють "Українські новини".
За її словами, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення такого засідання.
Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк наполягав на проведенні виїзного засідання в дипломатичній установі України на території Росії.
Нагадаємо, військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну.
Раніше адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.
28 листопада під час допиту Януковича у справі екс-"беркутівців" генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру у держзраді.
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