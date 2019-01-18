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Пелосі скасувала візит делегації в Афганістан, бо її розсекретив Трамп

"Сьогодні зранку ми дізналися, що адміністрація також розповіла про наші плани летіти комерційним літаком"
Спікер Палати представників США, конгресвумен-демократ Ненсі Пелосі, була змушена скасувати засекречений візит парламентської делегації до Афганістану через те, що президент Дональд Трамп розповів про нього привселюдно в відкритому листі.
Пелосі скасувала візит делегації в Афганістан, бо її розсекретив Трамп Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Про це заявив у п'ятницю заступник глави адміністрації спікера нижньої палати Конгресу Дрю Гамміл, повідомляє "Укрінформ".

"Після того, як президент Трамп заборонив використання військового літака для візиту в Афганістан, делегація (на чолі з Ненсі Пелосі – ред.) готова була вилітати комерційним рейсом, щоб здійснити цю важливу поїздку та зустрітися з нашими командуючими й військовими на лінії фронту", - зауважили в штабі спікера нижньої палати Конгресу.

Однак пізніше візит був скасований з міркувань безпеки після того, як адміністрація Трампа розсекретила його у відкритій заяві.

"Після опівночі Служба дипломатичної безпеки Державного департаменту США визначила нову оцінку загроз, у якій детально зазначено, що президент, який відкрито оголосив про цю чутливу поїздку, суттєво збільшив рівень небезпеки для делегації та військ, а також інших посадовців, які забезпечують візит. Сьогодні зранку ми дізналися, що адміністрація також розповіла про наші плани летіти комерційним літаком", - зазначив Гамміл.

Додамо, що президент США Дональд Трамп скасував участь делегації у Всесвітньому економічному форумі в Давосі через тимчасове призупинення роботи уряду.

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18 01 2019 23:59
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