Пелосі скасувала візит делегації в Афганістан, бо її розсекретив Трамп
Про це заявив у п'ятницю заступник глави адміністрації спікера нижньої палати Конгресу Дрю Гамміл, повідомляє "Укрінформ".
"Після того, як президент Трамп заборонив використання військового літака для візиту в Афганістан, делегація (на чолі з Ненсі Пелосі – ред.) готова була вилітати комерційним рейсом, щоб здійснити цю важливу поїздку та зустрітися з нашими командуючими й військовими на лінії фронту", - зауважили в штабі спікера нижньої палати Конгресу.
Однак пізніше візит був скасований з міркувань безпеки після того, як адміністрація Трампа розсекретила його у відкритій заяві.
"Після опівночі Служба дипломатичної безпеки Державного департаменту США визначила нову оцінку загроз, у якій детально зазначено, що президент, який відкрито оголосив про цю чутливу поїздку, суттєво збільшив рівень небезпеки для делегації та військ, а також інших посадовців, які забезпечують візит. Сьогодні зранку ми дізналися, що адміністрація також розповіла про наші плани летіти комерційним літаком", - зазначив Гамміл.
Додамо, що президент США Дональд Трамп скасував участь делегації у Всесвітньому економічному форумі в Давосі через тимчасове призупинення роботи уряду.
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