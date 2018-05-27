Пенсіонерка приснула з перцевого балончика в обличчя школярці під час святкування останнього дзвоника

У Львові під час святкування останнього дзвоника виник конфлікт між випускницею місцевої школи та пенсіонеркою. Літня жінка приснула з перцевого балончика в обличчя дівчині.

Інцидент стався ще в п’ятницю, 25 травня, однак розголосу набув у неділю після публікації допису про цей конфлікт у Facebook, повідомляє Zaxid.net.

Як зазначила мати однієї з однокласниць постраждалої від балончика випускниці, Вікторія Бущева, випускники школи №55 відзначали свято останнього дзвоника. Після урочистостей у школі четверо дівчат пішли до пам'ятника Степанові Бандері. Там, за словами авторки допису, до однієї з випускниць підійшла пенсіонерка і приснула в обличчя з перцевого балончика. Після цього випускники та батьки затримали жінку і викликали поліцію, яка доставила всіх учасників конфлікту до Галицького відділу поліції.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області підтвердили факт інциденту, однак зазначили, що пенсіонерка надала інші свідчення. Свої дії літня жінка пояснила тим, що випускниця нецензурно висловлювалася на її адресу. Натомість авторка посту Вікторія Бущева стверджує, що постраждала дівчина нецензурних висловлювань на адресу пенсіонерки не вживала.

Пенсіонерка написала заяву на дівчину за нецензурні висловлювання, а мати дівчини – на пенсіонерку за застосування перцевого балончика. Після цього у поліції склали три адмінпротоколи: на пенсіонерку, випускницю та на її мати за неналежне виховання доньки.

Як зазначили у поліції, усі адмінпротоколи передали до суду, який і вирішить, кого з учасників конфлікту притягнути до адміністративної відповідальності.