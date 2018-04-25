Пенсіонери-силовики вийшли на мітинг у Херсоні

У Херсоні пенсіонери Збройних сил та силових структур провели біля будинку облдержадміністрації та обласної ради акцію протесту.

Участь у мітингу взяли близько ста осіб, повідомляє "Укрінформ". Вони тримали гасла "Захисникам Вітчизни – гідну пенсію!", "Ми служили українському народові!".

"Із першого січня цього року згідно зі 103-ю постановою Кабінету міністрів з нас знято усі надбавки, які ми мали раніше. Це секретність, це 10% премії, це надбавка за особливі умови... Нас це не влаштовує", – заявив на мітингу голова об'єднаного штабу громадських організацій ветеранів і пенсіонерів Збройних сил та силових структур у Херсонській області Микола Срібний.

За його словами, через зняття цих надбавок пенсіонери ЗСУ та силових структур втратили в середньому щонайменше 1,5 тис. грн.

Як зазначив Микола Срібний, військових пенсіонерів та пенсіонерів-силовиків не влаштовує також і триетапне підвищення їм пенсій із кінцевим терміном 1 січня 2020 року.

Учасники мітингу погодили звернення із вимогами до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив виплачувати у 2018 році 50%, в 2019 році – 75%, з 2020 року – 100% суми підвищеної пенсії військовим, перерахованої станом на 1 березня 2018 року.

Близько 100 тисяч громадян України пенсійного віку не отримують пенсію зараз і не отримуватимуть її надалі.