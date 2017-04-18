Пенсійна реформа дозволить передавати пенсії у спадок

Ця система дозволяє не згорати пенсійним вкладам, а примножувати їх, накопичувати

Накопичувальна система пенсій дозволить українським пенсіонерам передавати свої пенсії у спадок дітям.

"Цей законопроект безумовно мало стосується нинішніх пенсіонерів, тому що через нерішучість політиків. Мені важко відповісти, чому закон не приймають 2 роки. Накопичувальна система - це окремий вид накопичень, які не проїдаються відразу, так як це зараз у солідарній системі. Цей ресурс є довготривалою інвестицією, в тому числі і різних механізмах фондового ринку, легального нормально під жорстким контролем держави. Ця система дозволяє не згорати пенсійним вкладам, а примножувати їх, накопичувати. Таким чином дають можливість отримати високі пенсію в майбутньому", - розповів віце-прем'єр-міністр України із соціальних питань Павло Розенко в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, головною особливістю накопичувальної системи є можливість передачі цього ресурсу в спадщину.

"На сьогодні такої можливості немає, і зараз після смерті людини, її родичі нічого не отримують", - наголосив Розенко.

Раніше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рона ван Родена.