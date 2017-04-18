Пенсійна реформа дозволить передавати пенсії у спадок
"Цей законопроект безумовно мало стосується нинішніх пенсіонерів, тому що через нерішучість політиків. Мені важко відповісти, чому закон не приймають 2 роки. Накопичувальна система - це окремий вид накопичень, які не проїдаються відразу, так як це зараз у солідарній системі. Цей ресурс є довготривалою інвестицією, в тому числі і різних механізмах фондового ринку, легального нормально під жорстким контролем держави. Ця система дозволяє не згорати пенсійним вкладам, а примножувати їх, накопичувати. Таким чином дають можливість отримати високі пенсію в майбутньому", - розповів віце-прем'єр-міністр України із соціальних питань Павло Розенко в ефірі Еспресо.TV.
За його словами, головною особливістю накопичувальної системи є можливість передачі цього ресурсу в спадщину.
"На сьогодні такої можливості немає, і зараз після смерті людини, її родичі нічого не отримують", - наголосив Розенко.
Раніше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рона ван Родена.
Як відомо, у своїй статті ван Роден заявив, що "введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків чинної системи".
"Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків і нормативно-правову базу в Україні", - написав голова місії МВФ.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків