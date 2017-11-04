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Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня, - Гройсман

У результаті цієї реформи отримають підвищення пенсій від 500 до 1000 грн
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.
Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"З 1 жовтня ми пропонуємо підвищити пенсії українським пенсіонерам. Поки подивіться на орієнтовні цифри, які ми будемо вкладати в оновлення системи пенсійного забезпечення. Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 млн 620 тис. українців. Приблизно 1 млн 308 тис. українців отримають підвищення до пенсії 200 грн. 1 млн 208 тис. громадян отримають підвищення пенсії за сьогоднішніх цін, за сьогоднішнього курсу валют, від 200 до 500 грн щомісяця. 1 млн 993 тис. у результаті цієї реформи отримають підвищення пенсій від 500 до 1000 грн. Це постійна система, яка дозволить людям щомісяця отримувати підвищену пенсію. І ще понад 1 млн 100 тис. громадян отримають понад 1000 грн щомісячної доплати", - пообіцяв прем'єр в ході підсумкової прес-конференції, яку транслював телеканал "112 Україна".

"Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для пенсіонерів. які працюють. І так, якщо підводити риску, то можна сказати, ми підвищуємо 9 млн пенсіонерам пенсії, ми скасуємо оподаткування пенсій з 1 жовтня. І єдине, що нам потрібно, - це підтримка українського парламенту", - заявив прем'єр.

Раніше Гройсман під час засідання уряду висловив надію на підвищення пенсій українцям з жовтня 2017 року.

Також прем'єр заявляв, що завдяки пенсійній реформі зросте пенсія в більшості українців.

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11 04 2017 12:14
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