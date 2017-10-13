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Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей віком від 45 років, - Рева

4% найманих працівників в будь-якому трудовому колективі повинні бути люди від 45 років і старше
Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей у віці від 45 років за квотним принципом, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Пенсійна реформа зобов Фото: ukurier.gov.ua

Законопроект №6614 передбачає, що 4% найманих працівників в будь-якому трудовому колективі повинні бути люди від 45 років і старше.

"Це квотний принцип. Ми його обов'язково введемо, і будемо стежити через нашу державну службу праці за тим, щоб ця норма дотримувалася", - сказав Рева в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.

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13 10 2017 08:58
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