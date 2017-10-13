Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей віком від 45 років, - Рева
Законопроект №6614 передбачає, що 4% найманих працівників в будь-якому трудовому колективі повинні бути люди від 45 років і старше.
"Це квотний принцип. Ми його обов'язково введемо, і будемо стежити через нашу державну службу праці за тим, щоб ця норма дотримувалася", - сказав Рева в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.
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