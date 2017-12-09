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Пенсійну реформу ухвалять вже протягом тижнів, - Данилюк

Також Україна сподівається прийняти закон про земельну реформу вже цього року
Україна прийме пенсійну реформу вже цими тижнями, що дозволить отримати новий транш від МВФ до кінця року.
Пенсійну реформу ухвалять вже протягом тижнів, - Данилюк Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв’ю Reuters в Лондоні, де він презентував новий випуск Україною єврооблігацій, пише "Голос Америки".

Україна сподівається прийняти закон про земельну реформу вже цього року, незважаючи на опозицію в парламенті, додав Данилюк.

Ці дві реформи, а також перегляд цін на газ є важливими для продовження програми МВФ до України загальним обсягом 17,5 мільярдів доларів.

З двох траншів, запланованих до кінця року, один на 1,9 мільярда доларів буде отриманий беззаперечно після візиту місії МВФ до України наприкінці вересня, запевнив Данилюк кореспондентів Reuters.

Данилюк "дуже оптимістично" поставився до ймовірності прийняття пенсійної реформи до цього часу.

"З пенсійної реформи, все дуже позитивно, в парламенті є консенсус і її приймуть протягом тижнів. Вона практично готова", - заявив Данилюк.

Уряд також планує презентувати МВФ свій план реформи ринку газу.

Прийняття земельної реформи, що відкриє ринок землі, сільськогосподарського призначення може виявитись більш складним через суперечності в суспільстві. Хоча прийняття земельної реформи не є передумовою для наступного траншу, прийняття цієї реформи важливе для отримання грошей МВФ в майбунтньому.

Цього тижня, Україна презентує в Європі та США випуск нових єврооблігацій, що означатиме повернення України до ринку зовнішніх запозичень вперше з часу реструктуризації 2015 року. Київ також презентує можливість обміняти боргові інструменти зі строком погашення в 2019 та 2020 на більш довгострокові облігації, повідомляє Reuters.

Зазначимо, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією. Офіційний представник Фонду Вільям Мюррей наголосив, що досягти консенсусу з ключових питань у земельній реформі, необхідно відстрочити її до кінця року.

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

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12 09 2017 18:50
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