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Пенсійну реформу відкладуть на осінь, - Данилюк

Тільки після запровадження реформи Україна отримає наступний транш від МВФ
Доля пенсійної реформи в Україні, швидше за все, буде вирішуватися після депутатських канікул.
Пенсійну реформу відкладуть на осінь, - Данилюк Олександр Данилюк. Фото: dt.ua

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, саме складність пенсійної реформи є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів, інформує Reuters.

"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав Данилюк.

Як відомо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього рокуПричиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

Нагадаємо, що 4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
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05 07 2017 20:19
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