Пенсійну реформу відкладуть на осінь, - Данилюк

Тільки після запровадження реформи Україна отримає наступний транш від МВФ

Доля пенсійної реформи в Україні, швидше за все, буде вирішуватися після депутатських канікул.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, саме складність пенсійної реформи є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів, інформує Reuters.

"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав Данилюк.

Як відомо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

Нагадаємо, що 4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.