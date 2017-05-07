Пенсійну реформу відкладуть на осінь, - Данилюк
За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, саме складність пенсійної реформи є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів, інформує Reuters.
"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав Данилюк.
Як відомо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.
Нагадаємо, що 4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.
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