Пенсійний фонд отримає мільярд гривень від розмитнення автомобілів на еврономерах

Держбюджет на 2019 рік передбачає збільшення доходів на 950 млн грн за рахунок введення нових правил розмитнення автомобілів

Законопроект про державний бюджет на 2019 рік передбачає збільшення доходів на 950 млн грн за рахунок введення нових правил розмитнення ввезених з-за кордону автомобілів.

Відзначається, що розмитнення авто на єврономерах, ввезених в Україну в режимі транзиту або тимчасового ввезення за останні чотири роки, може принести близько 1 млрд грн. Їх мають намір направити в спецфонд держбюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду в обсязі 1 млрд грн, йдеться в доопрацьованому проекті закону № 9000.

Разом з тим, звільнили від оподаткування акцизом ввезення в Україну кузовів для легкових автомобілів за умови їх подальшого використання для виготовлення автомобілів - очікується, що це знизить надходження до бюджету на 50 млн грн.

Нагадаємо, що в липні, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти №8487 і 8488, розроблені комітетом Верховної Ради з питань податкової політики для врегулювання ситуації із засиллям автомобілів на єврономерах. Однак у вересні профільний парламентський комітет заблокував ці законопроекти.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.