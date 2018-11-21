Пенсійний фонд отримає мільярд гривень від розмитнення автомобілів на еврономерах
Відзначається, що розмитнення авто на єврономерах, ввезених в Україну в режимі транзиту або тимчасового ввезення за останні чотири роки, може принести близько 1 млрд грн. Їх мають намір направити в спецфонд держбюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду в обсязі 1 млрд грн, йдеться в доопрацьованому проекті закону № 9000.
Разом з тим, звільнили від оподаткування акцизом ввезення в Україну кузовів для легкових автомобілів за умови їх подальшого використання для виготовлення автомобілів - очікується, що це знизить надходження до бюджету на 50 млн грн.
Нагадаємо, що в липні, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти №8487 і 8488, розроблені комітетом Верховної Ради з питань податкової політики для врегулювання ситуації із засиллям автомобілів на єврономерах. Однак у вересні профільний парламентський комітет заблокував ці законопроекти.
8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).
Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.
Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.
Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).
У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.
У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.
Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.
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