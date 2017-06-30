Пенсійний фонд реально збалансувати за сім років, - Мінфін
"Якщо ми приймемо ту реформу, яку уряд вже направив на розгляд Верховної Ради і просить депутатів підтримати її, яку ми розробили разом з міжнародними партнерами, то це нам дозволить в довгостроковій перспективі за 7 років збалансувати Пенсійний фонд", - сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє "Укрінформ".
Вона нагадала, що зараз дефіцит Пенсійного фонду України становить 141 млрд грн.
"Тобто, це "діра", яка з одного боку є загрозою для бюджету, а з іншого - не дає можливості виплатити гідні пенсії нашим громадянам. Відповідно, коли ми дивимося на макрорівні, то кошти на це витрачаються великі, а коли дивимося на рівні конкретної людини - пенсії у нас мізерні", - сказала Маркарова.
Маркарова додала, що дефіцит Пенсійного фонду буде зберігатися на поточному рівні у 2018-2020 роках.
"Дефіцит в 141 млрд буде зберігатися наступні три роки. Потім протягом чотирьох років буде скорочуватися", - сказала перший заступник міністра.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.
Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
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