Пенсійний фонд реально збалансувати за сім років, - Мінфін

Збалансувати бюджет Пенсійного фонду реально за 7 років, якщо Верховна Рада прийме законопроекти, які дозволять провести пенсійну реформу в державі.

"Якщо ми приймемо ту реформу, яку уряд вже направив на розгляд Верховної Ради і просить депутатів підтримати її, яку ми розробили разом з міжнародними партнерами, то це нам дозволить в довгостроковій перспективі за 7 років збалансувати Пенсійний фонд", - сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє "Укрінформ".

Вона нагадала, що зараз дефіцит Пенсійного фонду України становить 141 млрд грн.

"Тобто, це "діра", яка з одного боку є загрозою для бюджету, а з іншого - не дає можливості виплатити гідні пенсії нашим громадянам. Відповідно, коли ми дивимося на макрорівні, то кошти на це витрачаються великі, а коли дивимося на рівні конкретної людини - пенсії у нас мізерні", - сказала Маркарова.

Маркарова додала, що дефіцит Пенсійного фонду буде зберігатися на поточному рівні у 2018-2020 роках.

"Дефіцит в 141 млрд буде зберігатися наступні три роки. Потім протягом чотирьох років буде скорочуватися", - сказала перший заступник міністра.