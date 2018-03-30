Пенсію не отримують близько 100 тис українців пенсійного віку, - Рева

"Їм виплачується спеціальна допомога як особі, яка не має права на пенсію"

Близько 100 тисяч громадян України пенсійного віку не отримують пенсію зараз і не отримуватимуть її надалі.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в програмі "Свобода в деталях", передає "Радіо Свобода".

"Право на пенсійну виплату має людина, яка має страховий стаж не менше 15 років. Ця норма була в старому законі, вона залишилася і в новому. Тобто ми нічого тут не поміняли, і в нас в Україні є близько 100 тисяч громадян, які не отримують пенсію. Їм наразі за 60 років. Їм виплачується спеціальна допомога як особі, яка не має права на пенсію", – вказав міністр.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.