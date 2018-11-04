Пентагон готовий до військового сценарію в Сирії, – Меттіс

Глава Пентагону Джеймс Меттіс стверджує, що його відомство готове до військового сценарію у Сирії.

"Ми готові приступити до військових варіантів, якщо вони будуть доречними, як визначив президент" - заявив Меттіс, повідомляє Agence France Press.

У той же час він наголосив, що США продовжують оцінювати розвідувальні дані щодо хімічної атаки в Сирії.

"Ми досі оцінюємо розвідувальні дані, і ми, і наші союзники, ми все ще працюємо над цим", - сказав Меттіс.

Як відомо, сьогодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.

"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.

Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).

Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.