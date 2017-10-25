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Пентагон обіцяє захищати Токіо й Сеул від провокацій КНДР

США наголосили, що захищатимуть своїх союзників в регіоні
Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив "непохитну" підтримку Сполученими Штатами своїх союзників – Японії і Південній Кореї – на тлі провокаційної поведінки Пхеньяна.
Пентагон обіцяє захищати Токіо й Сеул від провокацій КНДР Фото: KCNA

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наша безпека є взаємопов'язаним процесом, і ми говоримо в один голос, коли йдеться про відповідальність КНДР. Зобов'язання Америки щодо захисту Республіки Корея та Японії, двох наших шанованих союзників, залишаються непохитними, оскільки ми усвідомлюємо, що, коли разом – ми сильніші",  – наголосив глава оборонного відомства США.

"Усі три країни мають намір створити такі відносини у сфері оборони, які будуть орієнтовані на майбутнє на основі взаємної поваги та спільних цінностей", – підкреслив Меттіс.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Раніше в американському Державному департаменті заявили, що США змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.

Нагадаємо, заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен повідомив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

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25 10 2017 06:52
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