Пентагон оприлюднив відео бомбардування Афганістану
Майже 30-секундний чорно-білий ролик показує ціль, розташовану у долині і оточену гірською місцевістю.
Через декілька секунд видно, як бомба падає в долину, після чого стається потужний вибух і розходиться потужна ударна хвиля та підіймається грибоподібна хмара.
"Удар був нанесений по системах печер і тунелів ІДІЛ у східному Афганістані. Удар був розрахований, щоб мінімізувати ризик для афганських і американських сил", - йдеться у повідомленні Міноборони США на сторінці у Twitter.
A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2017 р.
Нагадаємо, що американські військові скинули в Афганістані величезну бомбу, відому як "мати всіх бомб".
Відзначимо, що 36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.
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