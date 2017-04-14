Пентагон оприлюднив відео бомбардування Афганістану

Удар був нанесений по системах печер і тунелів ІДІЛ у східному Афганістані

Військово-повітряні сили США оприлюднили відео бомбардування в Афганістані з використанням найбільшої з існуючих неядерних бомб.

Майже 30-секундний чорно-білий ролик показує ціль, розташовану у долині і оточену гірською місцевістю.

Через декілька секунд видно, як бомба падає в долину, після чого стається потужний вибух і розходиться потужна ударна хвиля та підіймається грибоподібна хмара.

"Удар був нанесений по системах печер і тунелів ІДІЛ у східному Афганістані. Удар був розрахований, щоб мінімізувати ризик для афганських і американських сил", - йдеться у повідомленні Міноборони США на сторінці у Twitter.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2017 р.

Нагадаємо, що американські військові скинули в Афганістані величезну бомбу, відому як "мати всіх бомб".

Відзначимо, що 36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.