Пентагон переніс військовий парад у США на 2019 рік
Вартість заходу зросла до понад 90 мільйонів доларів, повідомляє AFP із посиланням на офіційну заяву Пентагону.
Парад приурочений до 100-річчя завершення Першої світової війни.
Раніше Трамп заявляв, що парад буде коштувати платникам податків США від 10 до 30 мільйонів доларів.
Військові паради у США, як правило, рідкісне явище. Один з наймасштабніших парадів у США відбувся у 1991 році: тоді танки і тисячі військ пройшли Вашингтоном, аби відсвяткувати повалення іракських сил Саддама Хусейна під час війни у Перській затоці.
#UPDATE A military parade ordered by US President Trump for later this year has been postponed until at least 2019, following reports the cost had soared to over $90 million https://t.co/15qREo0cVs pic.twitter.com/lh1oDZ0OLj— AFP news agency (@AFP) 17 серпня 2018 р.
Президент Дональд Трамп раніше закликав до "окремої, але рівної" космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.
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