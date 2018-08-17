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Пентагон переніс військовий парад у США на 2019 рік

Парад приурочений до 100-річчя завершення Першої світової війни
Запланований на листопад військовий парад у США перенесли на 2019 рік.
Пентагон переніс військовий парад у США на 2019 рік Фото: gettyimages.com

Вартість заходу зросла до понад 90 мільйонів доларів,  повідомляє AFP із посиланням на офіційну заяву Пентагону.

Парад приурочений до 100-річчя завершення Першої світової війни.

Раніше Трамп заявляв, що парад буде коштувати платникам податків США від 10 до 30 мільйонів доларів.

Військові паради у США, як правило, рідкісне явище. Один з наймасштабніших парадів у США відбувся у 1991 році: тоді танки і тисячі військ пройшли Вашингтоном, аби відсвяткувати повалення іракських сил Саддама Хусейна під час війни у Перській затоці.

Президент Дональд Трамп раніше закликав до "окремої, але рівної" космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.

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17 08 2018 10:30
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