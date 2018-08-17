Пентагон переніс військовий парад у США на 2019 рік

Вартість заходу зросла до понад 90 мільйонів доларів, повідомляє AFP із посиланням на офіційну заяву Пентагону.

Парад приурочений до 100-річчя завершення Першої світової війни.

Раніше Трамп заявляв, що парад буде коштувати платникам податків США від 10 до 30 мільйонів доларів.

Військові паради у США, як правило, рідкісне явище. Один з наймасштабніших парадів у США відбувся у 1991 році: тоді танки і тисячі військ пройшли Вашингтоном, аби відсвяткувати повалення іракських сил Саддама Хусейна під час війни у Перській затоці.