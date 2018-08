Пентагон переніс військовий парад у США на 2019 рік

Раніше Трамп заявляв, що парад буде коштувати платникам податків США від 10 до 30 мільйонів доларів.

Військові паради у США, як правило, рідкісне явище. Один з наймасштабніших парадів у США відбувся у 1991 році: тоді танки і тисячі військ пройшли Вашингтоном, аби відсвяткувати повалення іракських сил Саддама Хусейна під час війни у Перській затоці.

#UPDATE A military parade ordered by US President Trump for later this year has been postponed until at least 2019, following reports the cost had soared to over $90 million https://t.co/15qREo0cVs pic.twitter.com/lh1oDZ0OLj