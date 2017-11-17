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Пентагон помилково поширив у Twitter заклик до Трампа піти у відставку

Авторизований оператор облікового запису помилково ретвітнув контент, зміст якого не схвалюється Міністерством оборони
На офіційній сторінці Міноборони США у Twitter з’явився ретвіт повідомлення з закликом до президента США Дональда Трампа піти у відставку.
Пентагон помилково поширив у Twitter заклик до Трампа піти у відставку Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Користувач Twitter @proudresister, посилаючись на нещодавні звинувачення у сексуальних домаганнях закликав кількох політиків-республіканців піти у відставку, повідомляє Politico.

"Рішення просте... Рой Мур, відмовся від участі у виборах. Ел Франкен, піди з Конгресу. Дональд Трамп, піди з поста президента. Республіканська партія, припиніть замовчувати тему сексуальних домагань. Це злочин, як і ваше лицемірство", - йдеться в повідомленні.

Офіційний Twitter Пентагону зробив ретвіт цього повідомлення, а потім швидко видалив.

Речник Пентагону Роб Маннінг виступив з заявою, в якій пояснив, що авторизований оператор облікового запису помилково ретвітнув контент, зміст якого не схвалюється Міністерством оборони.

Офіційний представник Пентагону Дана Уайт пізніше також пояснила, що запис було розміщено випадково, а відповідальний за ведення облікового запису видалив пост відразу ж, як помітив помилку.

"Авторизований оператор офіційного аккаунта Пентагону в Twitter помилково ретвітнув повідомлення, яке не було схвалене Міністерством оборони. Співробітник помітив помилку і негайно видалив повідомлення", - написала Уайт на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер 3 листопада увечері зник. У компанії пояснили це, як помилку співробітника.

Зазначимо, аккаунт Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.

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