Пентагон помилково поширив у Twitter заклик до Трампа піти у відставку
Користувач Twitter @proudresister, посилаючись на нещодавні звинувачення у сексуальних домаганнях закликав кількох політиків-республіканців піти у відставку, повідомляє Politico.
"Рішення просте... Рой Мур, відмовся від участі у виборах. Ел Франкен, піди з Конгресу. Дональд Трамп, піди з поста президента. Республіканська партія, припиніть замовчувати тему сексуальних домагань. Це злочин, як і ваше лицемірство", - йдеться в повідомленні.
Офіційний Twitter Пентагону зробив ретвіт цього повідомлення, а потім швидко видалив.
Речник Пентагону Роб Маннінг виступив з заявою, в якій пояснив, що авторизований оператор облікового запису помилково ретвітнув контент, зміст якого не схвалюється Міністерством оборони.
Офіційний представник Пентагону Дана Уайт пізніше також пояснила, що запис було розміщено випадково, а відповідальний за ведення облікового запису видалив пост відразу ж, як помітив помилку.
"Авторизований оператор офіційного аккаунта Пентагону в Twitter помилково ретвітнув повідомлення, яке не було схвалене Міністерством оборони. Співробітник помітив помилку і негайно видалив повідомлення", - написала Уайт на своїй сторінці у Твіттері.
Нагадаємо, Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер 3 листопада увечері зник. У компанії пояснили це, як помилку співробітника.
Зазначимо, аккаунт Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків