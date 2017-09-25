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Пентагон представить Трампу план дій щодо КНДР

У США відреагували на погрози Північної Кореї
Пентагон представить президенту Дональду Трампу варіанти дій щодо Північної Кореї, якщо провокації з боку Пхеньяна триватимуть
Пентагон представить Трампу план дій щодо КНДР Фото: afp.com

Про це заявив представник військового відомства США, інформує "Голос Америки".

Ця заява була зроблена після заяви міністра закордонних справ Північної Кореї про те, що його країна залишає за собою право збивати американські бомбардувальники навіть в тих випадках, коли вони не перебувають в повітряному просторі КНДР.

"Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, то ми обов'язково подамо президенту Трампу варіанти вирішення північнокорейської проблеми", - сказав прес-секретар Пентагону полковник Роберт Меннінґ.

Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.  

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.

 

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