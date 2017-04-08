Пентагон просить Білий дім надати Україні летальну зброю, - ЗМІ
Про це у п’ятницю, 4 серпня, повідомляє NBC News із посиланням на трьох американських чиновників.
За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin приблизною вартістю близько 50 мільйонів доларів.
Також досі не відомо, чи США можуть надати ракети через посередника, і чи американські військові навчатимуть українських армійців управляти ними, зазначили чиновники.
У Пентагоні та Державному департаменті США цю інформацію офіційно не підтверджують.
Водночас неназвані посадовці зазначили, що остаточне рішення щодо забезпечення України зброєю ще не схвалене. Втім, вони погодились, що Пентагон підтримує цей крок.
Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.
26 липня у Державному департаменті США заявили, що питання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні не розглядається, але Вашингтон не виключає надання озброєння.
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