Пентагон створить підрозділ з підготовки до війни з Росією та Китаєм, - ЗМІ
Про це повідомляє The Time.
За новою воєнною стратегією, США визнали Росію та Китай своїми головними ворогами. У зв’язку з цим Пентагон вирішив створити окремий відділ, що буде займатись координацією дій у конвенційній війні з двома потенційними суперниками.
Зазначається, що заплановані повітряні, морські та наземні повітряні удари слугують доказом того, що США відмовляється від тактики контртероризму та запобіганню нападів.
Військові визнають, що Росія та Китай - це дві дуже різні загрози, тож для перемоги над ними необхідні різні плани дій.
“У разі війни з Росією переважали б повітряні і наземні бойові дії, хоча військово-морським силам довелося б пробитися через північну частину Атлантичного океану, щоб доставити в Європу солдатів і зброю”, - розповідає віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва.
Тим часом, на думку генералів, з Китаєм доведеться здійснювати багато морських та повітряних битв.
Нагадаємо, раніше керівник стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники.
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