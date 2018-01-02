Пентагон створить підрозділ з підготовки до війни з Росією та Китаєм, - ЗМІ

Військові визнають, що Росія та Китай - це дві дуже різні загрози, тож для перемоги над ними необхідні різні плани дій

Міністерство оборони США відкриє новий підрозділ, що буде готуватися до потенційної війни з Росією та Китаєм

Про це повідомляє The Time.

За новою воєнною стратегією, США визнали Росію та Китай своїми головними ворогами. У зв’язку з цим Пентагон вирішив створити окремий відділ, що буде займатись координацією дій у конвенційній війні з двома потенційними суперниками.

Зазначається, що заплановані повітряні, морські та наземні повітряні удари слугують доказом того, що США відмовляється від тактики контртероризму та запобіганню нападів.

Військові визнають, що Росія та Китай - це дві дуже різні загрози, тож для перемоги над ними необхідні різні плани дій.

“У разі війни з Росією переважали б повітряні і наземні бойові дії, хоча військово-морським силам довелося б пробитися через північну частину Атлантичного океану, щоб доставити в Європу солдатів і зброю”, - розповідає віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва.

Тим часом, на думку генералів, з Китаєм доведеться здійснювати багато морських та повітряних битв.

Нагадаємо, раніше керівник стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники.