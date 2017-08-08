Пентагон ухвалив нові правила відбиття загроз над своїми об'єктами
Про це повідомив представник Пентагону капітан ВМС Джефф Девіс, пише Reuters.
На тлі стрімкого поширення дронів серед населення американські військові таким чином намагаються уникнути ситуацій, коли приватні БПЛА можуть занадто близько підходити до таких місць, як військові бази, аеропорти і спортивні стадіони.
Пентагон розіслав персоналу військових об'єктів інструкції, які дозволяють збивати або перехоплювати дрони.
Також до переліку об'єктів військових, над якими заборонять польоти безпілотників, можуть включити аеропорти і спортивні стадіони.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Великобританії в лондонському аеропорту Гатвік двічі протягом півгодини закривали злітно-посадкову смугу через невідомий безпілотний апарат, який пролітав у безпосередній близькості від неї.
Нагадаємо, що в США створили унікальний підводний дрон Fathom One. Апарат обладнали трьома електромоторами, які знімаються і при потребі їх можна легко замінити на інші. Також в пристрої є вбудована Full НD камера, яка здатна транслювати зображення на мобільний пристрій. При зйомці камері допомагають два LED-прожектори. До пристрою ще можна прикріпити додаткові аксесуари.
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