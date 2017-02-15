Пентагон висунув грошовий ультиматум союзникам у НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа зменшить свої зобов'язання в рамках Північноатлантичного альянсу, якщо держави, що входять до альянсу, не будуть вносити до бюджету організації обіцяні суми.

Про це заявив новий міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі голів оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.

"Якщо ваші народи не хочуть побачити, як Америка відмовляється від частини своїх зобов'язань в цьому альянсі, то ваші уряди повинні показати, що підтримують нашу загальну оборону", - заявив Меттіс. Яким чином США мають намір діяти в іншому випадку, він не уточнив, повідомляє DW.

Втім, за словами Меттіса, Північноатлантичний альянс залишається основою безпеки Вашингтона.

"Альянс залишається наріжним каменем для Сполучених Штатів", - зазначив він. Голова Пентагону також зазначив, що на тлі подій в Україні питання Росії залишається на порядку денному НАТО.

Голова Пентагону закликав розробити план виплат на 2017 рік і встановити проміжні терміни, в які будуть перевірятися внески членів НАТО.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.