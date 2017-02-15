Пентагон висунув грошовий ультиматум союзникам у НАТО
Про це заявив новий міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі голів оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.
"Якщо ваші народи не хочуть побачити, як Америка відмовляється від частини своїх зобов'язань в цьому альянсі, то ваші уряди повинні показати, що підтримують нашу загальну оборону", - заявив Меттіс. Яким чином США мають намір діяти в іншому випадку, він не уточнив, повідомляє DW.
Втім, за словами Меттіса, Північноатлантичний альянс залишається основою безпеки Вашингтона.
"Альянс залишається наріжним каменем для Сполучених Штатів", - зазначив він. Голова Пентагону також зазначив, що на тлі подій в Україні питання Росії залишається на порядку денному НАТО.
Голова Пентагону закликав розробити план виплат на 2017 рік і встановити проміжні терміни, в які будуть перевірятися внески членів НАТО.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.
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