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Перед банкрутством з "Хрещатика" вивели близько 3 млн грн активів

Топ-менеджмент скуповував "сміттєві папери" і вивів з-під застави ліквідне забезпечення
Із збанкрутілого банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели майже 3 млрд гривень активів.
Перед банкрутством з "Хрещатика" вивели близько 3 млн грн активів Фото: hubs.ua

Майже чверть активів ПАТ "КБ Хрещатик" (на суму 1 868,23 млн грн) - боргові цінні папери пов'язаних із банком компаній. Незважаючи на те, що між банком і емітентами облігацій були укладені договори зворотного викупу, станом на січень 2017 року ці зобов'язання не виконані. При цьому 85% облігацій (на майже 1,6 млрд грн) - незабезпечені. Випуск облігацій проводився під інвестиційні проекти. Але ФГВФО передбачає, що планів продавати ці проекти не було, зате була схема виведення коштів банку. Про це йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів.

Ще один мільярд було виведено за кілька днів до введення тимчасової адміністрації (в період з 30 березня по 4 квітня 2016 року). Керівництво та акціонери банку застосували схему, результатом якої стало згортання заборгованості низки пов'язаних юридичних осіб і вивільнення з-під застави високоліквідного забезпечення, вартістю майже 1 млрд грн.


Ілюстрація: fg.gov.ua

Загалом "на папері" вартість активів банку, включених до ліквідаційної маси, становила 8,13 млрд грн, але незалежні ліцензовані оцінювачі оцінили їх усього в 2,65 млрд грн. У тому числі вартість кредитів корпоративних клієнтів формально становить 4 млрд грн, але їх незалежна оцінка майже в п'ять разів менше - 834 млн грн.

Серед причин, які впливають на ринкову вартість кредитів, - їх низький рівень обслуговування і малоліквідні застави. Понад 84% корпоративного портфеля (3,4 млрд гривень) збанкрутілого банку "Хрещатик" становили інсайдерські кредити, видані пов'язаним із банком компаніям. Вони ведуть активну господарську діяльність, але при цьому не обслуговують свої договори.

Крім того, майже половина кредитного портфеля корпоративних клієнтів нічим не забезпечені: кредити на 1,068 млрд грн були видані під заставу "сміттєвих цінних паперів", ще на 0,57 млрд грн - під заставу майнових прав за контрактами або договорами поруки, або ж узагалі спочатку були беззаставними.


Ілюстрація: fg.gov.ua

Нагадаємо, у травні минулого року Фонд гарантування вкладів в ході інвентаризації активів і зобов'язань збанкрутілого банку "Хрещатик" виявив численні факти кримінальних правопорушень, скоєних керівництвом установи.

5 квітня Національний банк України прийняв рішення про зарахування банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

Найбільшими співвласниками банку були Андрій Іванов (37,44%), Микола Солдатенко (24,24%) і Київська міськдержадміністрація (25%). Іванов є молодшим партнером "Київської інвестиційної групи", Солдатенко - екс-співвласник "Запоріжсталі", міноритарний акціонер Індустріалбанку.

 

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10 02 2017 11:35
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