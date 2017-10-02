Перед банкрутством з "Хрещатика" вивели близько 3 млн грн активів
Майже чверть активів ПАТ "КБ Хрещатик" (на суму 1 868,23 млн грн) - боргові цінні папери пов'язаних із банком компаній. Незважаючи на те, що між банком і емітентами облігацій були укладені договори зворотного викупу, станом на січень 2017 року ці зобов'язання не виконані. При цьому 85% облігацій (на майже 1,6 млрд грн) - незабезпечені. Випуск облігацій проводився під інвестиційні проекти. Але ФГВФО передбачає, що планів продавати ці проекти не було, зате була схема виведення коштів банку. Про це йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів.
Ще один мільярд було виведено за кілька днів до введення тимчасової адміністрації (в період з 30 березня по 4 квітня 2016 року). Керівництво та акціонери банку застосували схему, результатом якої стало згортання заборгованості низки пов'язаних юридичних осіб і вивільнення з-під застави високоліквідного забезпечення, вартістю майже 1 млрд грн.
Ілюстрація: fg.gov.ua
Загалом "на папері" вартість активів банку, включених до ліквідаційної маси, становила 8,13 млрд грн, але незалежні ліцензовані оцінювачі оцінили їх усього в 2,65 млрд грн. У тому числі вартість кредитів корпоративних клієнтів формально становить 4 млрд грн, але їх незалежна оцінка майже в п'ять разів менше - 834 млн грн.
Серед причин, які впливають на ринкову вартість кредитів, - їх низький рівень обслуговування і малоліквідні застави. Понад 84% корпоративного портфеля (3,4 млрд гривень) збанкрутілого банку "Хрещатик" становили інсайдерські кредити, видані пов'язаним із банком компаніям. Вони ведуть активну господарську діяльність, але при цьому не обслуговують свої договори.
Крім того, майже половина кредитного портфеля корпоративних клієнтів нічим не забезпечені: кредити на 1,068 млрд грн були видані під заставу "сміттєвих цінних паперів", ще на 0,57 млрд грн - під заставу майнових прав за контрактами або договорами поруки, або ж узагалі спочатку були беззаставними.
Ілюстрація: fg.gov.ua
Нагадаємо, у травні минулого року Фонд гарантування вкладів в ході інвентаризації активів і зобов'язань збанкрутілого банку "Хрещатик" виявив численні факти кримінальних правопорушень, скоєних керівництвом установи.
5 квітня Національний банк України прийняв рішення про зарахування банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.
Найбільшими співвласниками банку були Андрій Іванов (37,44%), Микола Солдатенко (24,24%) і Київська міськдержадміністрація (25%). Іванов є молодшим партнером "Київської інвестиційної групи", Солдатенко - екс-співвласник "Запоріжсталі", міноритарний акціонер Індустріалбанку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: