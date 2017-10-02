Перед банкрутством з "Хрещатика" вивели близько 3 млн грн активів

Із збанкрутілого банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели майже 3 млрд гривень активів.

Майже чверть активів ПАТ "КБ Хрещатик" (на суму 1 868,23 млн грн) - боргові цінні папери пов'язаних із банком компаній. Незважаючи на те, що між банком і емітентами облігацій були укладені договори зворотного викупу, станом на січень 2017 року ці зобов'язання не виконані. При цьому 85% облігацій (на майже 1,6 млрд грн) - незабезпечені. Випуск облігацій проводився під інвестиційні проекти. Але ФГВФО передбачає, що планів продавати ці проекти не було, зате була схема виведення коштів банку. Про це йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів.

Ще один мільярд було виведено за кілька днів до введення тимчасової адміністрації (в період з 30 березня по 4 квітня 2016 року). Керівництво та акціонери банку застосували схему, результатом якої стало згортання заборгованості низки пов'язаних юридичних осіб і вивільнення з-під застави високоліквідного забезпечення, вартістю майже 1 млрд грн.



Ілюстрація: fg.gov.ua