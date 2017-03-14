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Перед будівлею СБУ у Вінниці активісти палять шини на підтримку учасників блокади, - ФОТО

Мітингувальники вимагають звільнити затриманих учасників блокади
У Вінниці активісти, які підтримують блокаду торгівлі з ОРДЛО, проводять мітинг перед будівлею обласного управління Служби безпеки України.
Перед будівлею СБУ у Вінниці активісти палять шини на підтримку учасників блокади, - ФОТО Фото: vlasno.info

Мітингувальники підпалили автомобільні покришки і зажадали звільнити затриманих учасників блокади. Про це у своєму Facebook повідомив штаб блокади торгівлі.


Фото: vlasno.info 

Крім того, активісти поспілкувалися з заступником начальника управління СБУ Романом Лехом. Він розповів, що в найближчі час затриманих учасників блокади відпустять.

Нагадаємо, що подібні акції відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники "блокади" влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання "блокадників". А також у Вінниці влаштували пікет на підтримку "блокади Донбасу", на якому під будівлею СБУ запалили шини.

в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.

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14 03 2017 01:36
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