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Перед екстрадицією людини перевірятимуть, чи воювала вона на Донбасі, – Луценко

За словами генпрокурора, це ще раз підкреслить "неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці"
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує цього тижня підписати наказ, згідно з яким одним із питань передекстрадиційної перевірки буде участь людини в бойових діях на Донбасі на боці України.
Перед екстрадицією людини перевірятимуть, чи воювала вона на Донбасі, – Луценко Фото: unian.ua

Про це генпрокурор заявив під час брифінгу в понеділок, 19 листопада, повідомляє "Укрінформ".

"Для того, щоб іще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на цьому тижні буде введено до питань передекстрадиційної перевірки обов'язкове питання, чи брав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання", – сказав Луценко.

Нагадаємо, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла призвести до помилкової екстрадиції до РФ інгуша Тимура Тумгоєва.

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19 11 2018 22:21
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