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Перед ГКЦ стоїть багато питань, у тому числі і педофілія, - Гудзяк

Єпископ Української греко-католицької церкви визнає, що на заході "в католицькому контексті присутні питання педофілії, сексуальних недожиттів"
Єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк вважає, що церква, яка поставила високу моральну планку, повинна їй відповідати, інакше люди звинуватять священнослужителів у лицемірстві.
Перед ГКЦ стоїть багато питань, у тому числі і педофілія, - Гудзяк Борис Гудзяк. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Він визнає, що на заході "в католицькому контексті присутні питання педофілії, сексуальних недожиттів".

"Я стою в підряснику буквально кілька тижнів тому перед будинком у Парижі, і якийсь підліток пробігає і кричить: "Педофіл, педофіл". Сьогодні перед церквою стоїть багато питань, але і церква, як це було, є і буде, має своїх ворогів, які хочуть поставити церкву на коліна. І, скажімо, тими стандартами, в якій існує церква, бізнес чи політика себе не вимірюють. У школах сексуальних недожиттів дуже багато, але в Америці потерпілий не може судити шкільну систему, але може судити церкву і багато з цієї церкви, скажімо, видоїти", - розповів Гудзяк у програмі KishkiNA.

Це, зокрема, є причиною того, чому священики не хочуть ставати єпископами.

"Сьогодні єпископи мають справу зі священиками, які говорять, що (єпископат, - ред.) - це занадто багато стресу. Ти повинен і проповідувати, і співати, і будувати, займатися архітектурою, мистецтвом, з дітьми, з молоддю, старшими, мігрантами, вести економічні відносини, вирішувати естетичні питання. І при цьому ти завжди на виду. І єпископи кажуть, що це неможливо. Є священики, яких відбирають на єпископів, але вони відмовляються", - резюмував єпископ УГКЦ.

Нагадаємо, що Українська Греко-Католицька Церква не збирається приєднуватися до новоствореної помісної церкви.

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08 01 2019 15:59
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