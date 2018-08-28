Перед матчем "Динамо" – "Аякс" в Києві побилися фанати: поліція затримала дев'ятьох
Як розповіли в поліції, наряди правоохоронців, які патрулювали територію у центральній частині міста, помітили конфлікт на вулиці Великій Васильківській. Викликавши на допомогу спецпідрозділ, поліцейські затримали 9 активних учасників, яких доставили в Печерське управління поліції.
"Інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин і обставин конфлікту. Після проведення першочергової перевірки події буде надана правова оцінка", – зазначають правоохоронці.
О 22:00 на стадіоні "НСК Олімпійський" в Києві розпочався матч кваліфікації Ліги чемпіонів між столичним "Динамо" та амстердамським "Аяксом". У прес-службі поліції повідомили, що охорону громадського порядку забезпечують 1,5 тис. правоохоронців.
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