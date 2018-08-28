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Перед матчем "Динамо" – "Аякс" в Києві побилися фанати: поліція затримала дев'ятьох

Столичні поліцейські припинили бійку між футбольними фанами
Поліція Києва затримала дев'ятьох футбольних фанатів, які брали участь у бійці в одному з пабів у Печерському районі.
Перед матчем "Динамо" – "Аякс" в Києві побилися фанати: поліція затримала дев Фото: facebook.com/police.kharkov

Як розповіли в поліції, наряди правоохоронців, які патрулювали територію у центральній частині міста, помітили конфлікт на вулиці Великій Васильківській. Викликавши на допомогу спецпідрозділ, поліцейські затримали 9 активних учасників, яких доставили в Печерське управління поліції.

"Інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин і обставин конфлікту. Після проведення першочергової перевірки події буде надана правова оцінка", – зазначають правоохоронці.

О 22:00 на стадіоні "НСК Олімпійський" в Києві розпочався матч кваліфікації Ліги чемпіонів між столичним "Динамо" та амстердамським "Аяксом". У прес-службі поліції повідомили, що охорону громадського порядку забезпечують 1,5 тис. правоохоронців.

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28 08 2018 23:28
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