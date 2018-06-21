Юристи Порошенка намагалися вивести його з власників офшору перед публікацією Panama Papers, - ЗМІ

За кілька днів до публікації архіву Panama Papers ("Панамських документів") кіпрські юристи президента України Петра Порошенка просили адміністраторів юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка.

Юристи президента намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте впровадити усі бажані зміни не вдалося, й Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів (БВО) порушило проти компанії справу, підозрюючи її у відмиванні грошей.

"Наприкінці березня 2016 року кіпрські юристи компанії Порошенка Prime Asset Partners відправили кілька листів своїм колегам з БВО з проханням внести зміни у документи компанії", - йдеться у розслідуванні Анни Бабінець для "Слідства.Інфо". Після публікації архіву Mossack Fonseca опинилася в центрі офшорного скандалу й згодом повідомила про закриття.

Фото:slidstvo.info

Офшорну компанію Prime Asset Partners Ltd. Петро Порошенко зареєстрував, щойно обійняв президентську посаду, зазначають журналісти, посилаючись на нову порцію Panama Papers, які охоплюють період з 2015 по 2017 рік. З лютого 2016 року її очолює старий друг президента України, заступник директора корпорації Roshen Сергій Зайцев.

"Кіпрські юристи вирішили збільшити загальну кількість акцій у Prime Asset Partners з 1000 до 50 000. До цього компанія мала лише 1000 акцій і одного акціонера – Петра Порошенка. Документами від 25 березня 2016 року юристи збільшили кількість акцій та передали всі акції Порошенка в український фонд "Прайм ессетс кепітал", напряму пов'язаний з Петром Порошенком", - зазначають журналісти-розслідувачі.

Фото:slidstvo.info