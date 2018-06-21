Юристи Порошенка намагалися вивести його з власників офшору перед публікацією Panama Papers, - ЗМІ
Юристи президента намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте впровадити усі бажані зміни не вдалося, й Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів (БВО) порушило проти компанії справу, підозрюючи її у відмиванні грошей.
"Наприкінці березня 2016 року кіпрські юристи компанії Порошенка Prime Asset Partners відправили кілька листів своїм колегам з БВО з проханням внести зміни у документи компанії", - йдеться у розслідуванні Анни Бабінець для "Слідства.Інфо". Після публікації архіву Mossack Fonseca опинилася в центрі офшорного скандалу й згодом повідомила про закриття.
Фото:slidstvo.info
Офшорну компанію Prime Asset Partners Ltd. Петро Порошенко зареєстрував, щойно обійняв президентську посаду, зазначають журналісти, посилаючись на нову порцію Panama Papers, які охоплюють період з 2015 по 2017 рік. З лютого 2016 року її очолює старий друг президента України, заступник директора корпорації Roshen Сергій Зайцев.
"Кіпрські юристи вирішили збільшити загальну кількість акцій у Prime Asset Partners з 1000 до 50 000. До цього компанія мала лише 1000 акцій і одного акціонера – Петра Порошенка. Документами від 25 березня 2016 року юристи збільшили кількість акцій та передали всі акції Порошенка в український фонд "Прайм ессетс кепітал", напряму пов'язаний з Петром Порошенком", - зазначають журналісти-розслідувачі.
Фото:slidstvo.info
Проте такі дії юристів Порошенка "фактично звільнили би президента від персональної відповідальності за офшорну компанію", додають вони.
Наголошується на тому, що співробітники Mossack Fonseca неодноразово зверталися до них із запитом про детальнішу інформацію щодо цього українського фонду й просили паспортні дані його директора, яким є батько президента Олексій Порошенко.
"Отримані файли не містять жодних доказів того, що адвокати Порошенка надали затребувані документи. Навпаки, дані показують, що Порошенко, як і раніше, зареєстрований єдиним акціонером у документах Mossack Fonseca – саме такі дані були надані слідчим органам БВО на їхні запити. Схоже, що зміни, які так швидко намагалися провести кіпрські юристи Порошенка, так і не були впроваджені", - наголошується у розслідуванні.
Крім того, згідно з документами панамського архіву, у лютому 2016 року, за три місяці до оприлюднення даних, юристи президента Порошенка просили Mossack Fonseca змінити дані щодо вартості акцій компанії.
Згідно з оригінальним сертифікатом від серпня 2014 року, компанія мала 1000 акцій, вартістю один долар США кожна. Усіма акціями володів Петро Порошенко. І це створювало певні проблеми, оскільки якщо акції мали цінність, то мали б потрапити до щорічної декларації гаранта у розділ про доходи та активи.
"Як видно з нового витоку даних, у лютому 2016 року юристи направили новий сертифікат, у якому зазначалося, що акції Порошенка не містять жодної номінальної вартості. Оригінальний сертифікат скасували. Тобто, оскільки такі зміни були проведені лише у 2016 році, президент мав би зазначати у своїх щорічних деклараціях за 2014 та 2015 роки володіння тисячею акції віргінської компанії. А він цього не робив", - додають журналісти.
В Агенції фінансових розслідувань БВО розслідувачам не відповіли на запит про те, на якому етапі знаходиться справа про відмивання грошей компанією Порошенка. Юристи компанії "Авеллум", яка веде справи президента, також проігнорувати питання журналістів щодо нових знахідок.
Нагадаємо, що журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, які розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.
В цих документах також фігурує офшор Президента Петра Порошенка.
На основі нових даних журналісти припускають, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.
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