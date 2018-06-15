Під час виступу Тимошенко на форумі в Києві роздягнувся молодий чоловік
Це сталося під час програмного виступу на форумі "Новий курс України", повідомив у Twitter кореспондент "Української правди" Роман Кравець.
За його словами, чоловіка ніхто не намагався затримати.
Фото: RomanKravets
Також кореспондент "Української правди" Роман Романюк підкреслив, що після виходу накачаного юнака на сцену Тимошенко сказала: "це експромт, але він пожвавить наш форум".
Проте стрілка на спині у чоловіка була направлена "вниз".
"Курс Тимошенко - до низу, а не вверх", - передав слова чоловіка, який оголився перед леді Ю, кореспондент УП.
Нагадаємо, найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців (причому рівень її підтримки мало відрізняється у різних регіонах).
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