Перед виборами в США дописи Трампа у Twitter майже 500 тисяч разів поширювали боти

У період з вересня по листопад 2016 року 50 тисяч акаунтів, пов’язаних з Росією, надіслали понад 2 мільйони твітів на тему президентських виборів

Пов’язані з Росією фейкові акаунти у Twitter під час виборів президента у США майже 500 тисяч разів поширювали дописи тодішнього кандидата Дональда Трампа.

Про це йдеться у свідченнях Twitter в комітеті Сенату, інформує CNN.

У період з вересня по листопад 2016 року 50 тисяч акаунтів, пов’язаних з Росією, надіслали понад 2 мільйони твітів на тему президентських виборів.

Наголошується, що боти у соцмережі поширювали дописи Трампа в 10 разів більше, ніж його суперниці на виборах - Гілларі Клінтон.

Тим не менш, фейкові акаунти були відповідальні лише за 4,25% з усіх ретвітів зі сторінки Трампа в останні тижні виборчої кампанії.

Нагадаємо, Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.