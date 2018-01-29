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Перед виборами в США дописи Трампа у Twitter майже 500 тисяч разів поширювали боти

У період з вересня по листопад 2016 року 50 тисяч акаунтів, пов’язаних з Росією, надіслали понад 2 мільйони твітів на тему президентських виборів
Пов’язані з Росією фейкові акаунти у Twitter під час виборів президента у США майже 500 тисяч разів поширювали дописи тодішнього кандидата Дональда Трампа.
Перед виборами в США дописи Трампа у Twitter майже 500 тисяч разів поширювали боти Фото:скриншот

Про це йдеться у свідченнях Twitter в комітеті Сенату, інформує CNN.

У період з вересня по листопад 2016 року 50 тисяч акаунтів, пов’язаних з Росією, надіслали понад 2 мільйони твітів на тему президентських виборів.

Наголошується, що боти у соцмережі поширювали дописи Трампа в 10 разів більше, ніж його суперниці на виборах - Гілларі Клінтон.

Тим не менш, фейкові акаунти були відповідальні лише за 4,25% з усіх ретвітів зі сторінки Трампа в останні тижні виборчої кампанії.

Нагадаємо, Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.

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