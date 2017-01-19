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Передачу "Укрзалізниці" в правління Кабміну підтвердили в Міністерстві інфраструктури

При цьому повинна посилитися роль наглядової ради "Укрзалізниці" як органу управління
"Укрзалізниця" перейшла в управління Кабінету міністрів України для підвищення ефективності її корпоративного управління.
Передачу "Укрзалізниці" в правління Кабміну підтвердили в Міністерстві інфраструктури Фото: steelarm.ua

У середу уряд прийняв рішення, яке привело статут компанії у відповідність до закону "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

"Відтепер уряд як акціонер зможе швидко приймати ефективні рішення, необхідні для функціонування компанії і реформ", – повідомив державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що при цьому повинна посилитися роль наглядової ради "Укрзалізниці" як органу управління, який очолює перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

"Міністерство інфраструктури сконцентрується на своїй основній функції – формування державної політики в сфері залізничного транспорту, не відволікаючись на вирішення управлінських питань", – сказав Галущак.

За його словами, це дозволить сформувати нову законодавчу основу для розвитку і функціонування залізничного транспорту.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагав від керівництва "Укрзалізниці" звіту щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.

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