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Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався також депутату від "Народного фронту", - ЗМІ

Розенблат заперечує факт отримання хабара
Передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради.
Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався також депутату від "Народного фронту", - ЗМІ Максим Поляков. Фото: Максим Марусенко

Охоронця Розенблата затримали в момент отримання готівкових грошових коштів у столичному ресторані "Три виделки". Гроші призначалися Розенблату, а також ще одному депутату Ради Максиму Полякову (фракція "Народний фронт"),  повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.

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20 06 2017 09:19
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