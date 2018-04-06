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Передумов для підвищення "мінімалки" немає, - Данилюк

"Зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом"
Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.
Передумов для підвищення "мінімалки" немає, - Данилюк Фото: epravda.com.ua

"Підвищення "мінімалки" - це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 млрд. гривень. І це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення "мінімалки" - без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи", - повідомив міністр в інтерв’ю Економічній правді.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд. гривень. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на даний момент немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату.

Ціни в Україні у січні-лютому 2018 року зросли на 2,4%.

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

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04 06 2018 11:49
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