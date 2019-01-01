Передвиборчий сайт Зеленського "поклали" через хвилину після запуску

"Ми ретельно приховували створення цього сайту"

Хакери атакували сайт коміка та шоумена Володимира Зеленського, на якому він реєструє своїх прихильників як кандидата в президенти України.

Як повідомив керівник діджитал-напряму команди Зеленського Михайло Федоров, хакери здійснили DDoS-атаку - через хвилину після запуску сайту на заповнення форми реєстрації надійшло до 5 мільйонів запитів, після чого сайт "ліг", повідомляє "Громадське".

Федеров зазначив, що ця атака була спланована, бо сайт добре захищений, зокрема його сервери знаходяться в США.

"Ми ретельно приховували створення цього сайту. Але, мабуть, хтось дізнався", - сказав він.

Зазначимо, що запуск сайту було заплановано на 18:30 1 січня. Станом на 21:50 він вже працює. Наразі до команди Зеленського, як вказано на порталі, записалися 19 902 людини.

Нагадаємо, що комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.