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Перегляд правил на ринку допоможе енергетикам відновити пошкоджені об’єкти – експерт

Ексміністр енергетики Іван Плачков заявив, що потрібно перенаправити частину грошей генеруючим і розподільчим компаніям, Укренерго для того, щоб вони швидше могли відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
Перегляд правил на ринку допоможе енергетикам відновити пошкоджені об’єкти – експерт

Перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексміністра енергетики Івана Плачкова.

 

Плачков зазначив, що енергетичним компаніям необхідні кошти, оскільки обладнання дуже дороге, а його виробництво займає до півроку.

Також він додав, що раніше Україна платила до мільярда доларів за імпорт електроенергії з росії та білорусі, коли ці кошти могли отримувати українські енергетики.

Раніше в Міненерго закликали створити систему захисту енергетичних об'єктів від знищення чи захоплення агресором. Атака на енергетику має запускати автоматичний механізм колективної відповіді.
 
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04 11 2022 13:25
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