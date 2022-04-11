Перегляд правил на ринку допоможе енергетикам відновити пошкоджені об’єкти – експерт

Ексміністр енергетики Іван Плачков заявив, що потрібно перенаправити частину грошей генеруючим і розподільчим компаніям, Укренерго для того, щоб вони швидше могли відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексміністра енергетики Івана Плачкова. "Ми повинні максимально все зробити, звертаюсь і до Уряду, і до Національної комісії, прошу переглянути умови роботи енергоринку задля того, щоб перенаправити гроші, частину грошей генеруючим і розподільчим компаніям, "Укренерго" для того, щоб вони швидше могли відновлювати пошкоджену інфраструктуру", – сказав він. Плачков зазначив, що енергетичним компаніям необхідні кошти, оскільки обладнання дуже дороге, а його виробництво займає до півроку. Також він додав, що раніше Україна платила до мільярда доларів за імпорт електроенергії з росії та білорусі, коли ці кошти могли отримувати українські енергетики. створити систему захисту енергетичних об'єктів від знищення чи захоплення агресором. Атака на енергетику має запускати автоматичний механізм колективної відповіді. Раніше в Міненерго закликали

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію