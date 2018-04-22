Переглядати "чорні списки" російських артистів немає сенсу, – Кириленко

Уряд не буде переглядати і скорочувати так званий "чорний список" російських артистів.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо вони їдуть на територію анексованого Криму, то вони порушують законодавство України і міжнародні рішення, які стосуються невизнання анексії Криму. Вони гастролюють у Криму, прибуваючи туди з території РФ в порушення чинного українського законодавства. І тому потрапляють до цього так званого "чорного списку", а точніше – переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Причому більшість із них роблять це неодноразово і тільки потім потрапляють до цього переліку, бо процедура занесення достатньо складна і громіздка. І переглядати сенсу немає, ніхто з них не зробив жодних зворотніх заяв", – сказав Кириленко.

Водночас віце-прем'єр-міністр зазначив, що українська сторона готова розглядати звернення російських митців, які потрапили до "чорного списку", але бажають за встановленою українським законом процедурою потрапити на територію Криму, проте таких випадків ще не було.

"Із задоволенням розглянемо. Оскільки це означає, що в РФ є публічні особи, які переглядають свій підхід до політики Путіна, яка полягає в порушенні державного суверенітету і територіальної цілісності України, включно з анексією Криму. Але, на жаль, поки що жодних таких випадків немає. І я прогнозую, що не буде", – сказав Кириленко.

Він підкреслив, що це не стосується виступів на окупованій території Донбасу.

"В Донецьку частина з них виступає і потрапляє у список, тому що вони по суті підтримують терористичні режими "ДНР", "ЛНР". Це не є окрема територія, це територія, яка перебуває під українською юрисдикцією. Щодо Криму є окремий закон, і кожен може перетинати кордон з нашої території, виконавши відповідні процедури. Донбас – також територія, що під нашим суверенітетом, але тимчасово окупована. Таким чином, тільки у випадку взаємодії з українською владою такі виступи можливі, але я думаю, що така ситуація лише теоретична", – зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, ТРК "Студія 1+1" виступила з пропозицією скасувати "чорні списки" (Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України) або уточнити порядок їх створення.

Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонував зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

Також Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.