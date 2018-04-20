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Переговори "Нафтогазу" та "Газпрому" закінчилися безрезультатно

Газпром заявив, що Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію
"Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.
Переговори "Нафтогазу" та "Газпрому" закінчилися безрезультатно Фото: ТАСС

Переговори з цього приводу з "Нафтогазом України" до результату не привели.

"Газпром" готовий вести переговори з НАК "Нафтогаз України" про транзит газу після 2019 року. Однак Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію", - сказав глава Газпрому Олексій Міллер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

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20 04 2018 18:49
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