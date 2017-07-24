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Переговори Нормандської четвірки: Порошенко вимагає введення на Донбас миротворчої місії ООН

Франція та Німеччина назвали неприпустимими заяви про створення "Малоросії"
Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.
Переговори Нормандської четвірки: Порошенко вимагає введення на Донбас миротворчої місії ООН Фото: kommersant.ua

Петро Порошенко, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана та його заступника Александра Хуґа, інформує прес-служба Президента України.

Вони відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.

Під час двогодинної розмови було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей.

З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".

Президент України наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН. Він також вчергове підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона:

Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, в тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Романа Сущенка.

Нагадаємо, що за інформацією Ірини Геращенко, на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях знаходяться 132 заручники громадяни України. Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.

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