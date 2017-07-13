Переговори по Катару між Тіллерсоном і лідерами арабських країн завершилися безрезультатно

Тіллерсон не зміг домовитися з лідерами арабських держав про рішення катарської кризи

Переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона та лідерів Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту, які оголосили блокаду Катару, завершилися без видимих результатів.

Зустріч пройшла в Кувейті, який не є стороною конфлікту, а виступає посередником у суперечці арабських держав, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що в четвер, 13 липня, Тіллерсон відвідає Катар, де раніше був підписаний меморандум про боротьбу з тероризмом.

Раніше Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет прийняли рішення залишити в силі санкції проти Катару.

Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.