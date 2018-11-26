Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів Росії, - ВІДЕО

Як відомо, українські кораблі були затримані в Чорному морі

ВМС ЗС України опублікували відео переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ.

"Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ. 25 11 2018", - інформує прес-центр ВМС.

"Радіоперехоплення, як фактологічний доказ цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва Російської Федерації", - додали там.

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.