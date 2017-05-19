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Переговори щодо Brexit призначили на 19 червня

За планом переговори повинні зайняти близько 15 місяців і завершитися до осені 2018 року
Переговори між Лондоном і Брюсселем про вихід Великобританії з ЄС попередньо повинні розпочатися 19 червня - через два тижні після дострокових виборів до британського парламенту.
Переговори щодо Brexit призначили на 19 червня Фото: ukrep.be

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіс Мішеля Барньє, провідного парламентера з Brexit з боку Євросоюзу.

Напередодні британська преса повідомляла, що дата початку переговорів по суті обговорювалася на засіданні Єврокомісії на початку травня: Барньє пропонував запустити процес "не раніше середини червня".

Крім того, виходячи зі стенограми засідання, Брюссель має намір проводити переговори чотиритижневий циклами: тиждень політичної підготовки, потім тиждень обміну інформацією між делегаціями Британії та ЄС, потім власне переговори, нарешті, звіт про виконану роботу перед Евросоветом і Європарламентом.

За планом переговори повинні зайняти близько 15 місяців і завершитися до осені 2018 року. При будь-якому їх результаті Великобританія автоматично припинить своє членство в ЄС 31 березня 2019 року, якщо тільки всі члени Євросоюзу не підтримають продовження перехідного періоду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

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