Переговори щодо візитів до українських політв'язнів у Росії зайшли в глухий кут, - Денісова

Денісова повідомляла, що відповідати на запитання про стан Сенцова начальник колонії відмовився і попросив залишити територію установи

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка прибула в Лабитнангі (Тюменська область, Росія), щоб відвідати українського політв'язня Олега Сенцова, заявляє, що переговори з російською стороною щодо візитів до українців, утримуваних на території РФ, зайшли в глухий кут.

"Людмилі Денисовій керівництво колонії, де утримується Сенцов, категорично відмовило у відвідуванні ув'язненого та надання інформації про стан його здоров'я без пояснення причин. Враховуючи такі дії російської сторони, переговори щодо моніторингових візитів на території РФ зайшли в глухий кут, зазначає уповноважений", - повідомляє прес-служба омбудсмена.

Сьогодні Денісова повідомляла, що відповідати на запитання про стан Сенцова начальник колонії відмовився і попросив залишити територію установи. Вона також повідомила, що у зв'язку з відмовою зателефонувала російській уповноваженій з прав людини.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова в свою чергу заявила, що перебування Денісової в Ямало-Ненецькому автономному окрузі порушує досягнуті раніше домовленості.

Людмила Денісова прибула на Ямал сьогодні вранці. Вчора під час переговорів у Росії вона наполягала на зустрічі із засудженим Олегом Сенцовим найближчим часом і відмовилася від пропозиції перенести зустріч після 22 червня.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.