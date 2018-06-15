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Переговори щодо візитів до українських політв'язнів у Росії зайшли в глухий кут, - Денісова

Денісова повідомляла, що відповідати на запитання про стан Сенцова начальник колонії відмовився і попросив залишити територію установи
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка прибула в Лабитнангі (Тюменська область, Росія), щоб відвідати українського політв'язня Олега Сенцова, заявляє, що переговори з російською стороною щодо візитів до українців, утримуваних на території РФ, зайшли в глухий кут.
Переговори щодо візитів до українських політв Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

"Людмилі Денисовій керівництво колонії, де утримується Сенцов, категорично відмовило у відвідуванні ув'язненого та надання інформації про стан його здоров'я без пояснення причин. Враховуючи такі дії російської сторони, переговори щодо моніторингових візитів на території РФ зайшли в глухий кут, зазначає уповноважений", -  повідомляє прес-служба омбудсмена. 

Сьогодні Денісова повідомляла, що відповідати на запитання про стан Сенцова начальник колонії відмовився і попросив залишити територію установи. Вона також повідомила, що у зв'язку з відмовою зателефонувала російській уповноваженій з прав людини.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова в свою чергу заявила, що перебування Денісової в Ямало-Ненецькому автономному окрузі порушує досягнуті раніше домовленості.

Людмила Денісова прибула на Ямал сьогодні вранці. Вчора під час переговорів у Росії вона наполягала на зустрічі із засудженим Олегом Сенцовим найближчим часом і відмовилася від пропозиції перенести зустріч після 22 червня.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

 

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15 06 2018 12:57
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