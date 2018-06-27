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Переговори щодо вступу Туреччини до ЄС відклали

Прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін у політиці керівництва Туреччини
Переговори щодо вступу Туреччини до складу Європейського союзу призупинені.
Переговори щодо вступу Туреччини до ЄС відклали Фото: gettyimages.com

Припиняють також роботу зі зміцнення митного союзу Анкари та Брюсселя, йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, оприлюдненій у вівторок, 26 червня, в Люксембурзі, повідомляє Deutsche Welle.

Заяву зробили за два дні після перемоги турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який здобув підтримку 52,5% голосів виборців на виборах глави держави.

Попри жорсткі звинувачення на адресу Анкари, вимоги Австрії про офіційне припинення переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу не підтримали.

Одна з причин, чому за Анкарою поки зберігається статус кандидата на вступ, - це укладена з ЄС угода з питань біженців. За досягнутими домовленостями, Євросоюз вже виплатив Туреччині три з обіцяних шести мільярдів євро.

Нагадаємо, в суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Інджез Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Додамо, чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах, які відбувалися в неділю, 24 червня.

 
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27 06 2018 09:25
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