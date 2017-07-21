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Переговори у "нормандському форматі" відбудуться 24 липня, - Порошенко

Український Президент вимагатиме припинення вогню
Телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.
Переговори у "нормандському форматі" відбудуться 24 липня, - Порошенко Фото: unian.ua

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенком.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в "нормандському форматі", і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що не можна спокійно спостерігати за "брутальним порушенням Мінських домовленостей".

"Жодна смерть українського героя не має залишатися без жорсткої реакції", - наголосив він.

Порошенко мав на увазі те, що впродовжи позаминулої доби дев'ятеро українських військових загинули та п'ятеро дістали поранень внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн G20 у Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції та Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України у нормандському форматі.

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