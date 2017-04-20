Переговори у "Нормандському форматі" збережуться після виборів у Франції, - посол
Відповідну заяву зробила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, інформує "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".
"Швидше за все так. Те, що було сказано в понеділок з боку і України, і Росії, - обидві сторони хочуть зберегти цей формат. Природно, я не можу говорити за майбутній уряд Франції, але швидше за все формат збережеться", - сказала Дюмон.
Вона додала, що зараз політично ситуація мало змінюється - Україна несе щоденні втрати на сході, тому Франція має намір і надалі докладати зусиль для того, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася.
Як відомо, в понеділок, 17 квітня, лідери країн "нормандської четвірки" провели телефонну розмову, під час якої закликали активізувати роботу щодо вирішення проблеми обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
Співрозмовники також подякували президентові Франції Олланду за його зусилля в рамках "нормандського формату" і висловили надію, що цей формат продовжить роботу і після президентських виборів у країні.
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