Переговори з МВФ про ціну на газ для населення тривають, – Гройсман
"З літа 2017 року це (зрівнювання цін - ред) мало відбутися. Я цього підвищення не допустив. Зараз працюємо з МВФ, з нашими партнерами, і обговорюємо можливі підходи, щоб врегулювати ці питання", - сказав він, передає "Інтерфакс-Україна".
"Щойно у мене буде інформація про те, чого нам вдалося досягти, я обов'язково про це скажу", - зазначив прем'єр.
Він заявив, що не хоче піднімати жодних цін в Україні взагалі і хотів би їх зниження, однак має враховувати такі фактори, як необхідність здійснювати бюджетні виплати, обслуговувати зовнішні борги і розвивати економіку.
"Тому нам потрібна підтримка зовнішніх партнерів", - пояснив Гройсман, закликавши до консолідації в складні часи.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.
Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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