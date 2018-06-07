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Переговори з МВФ про ціну на газ для населення тривають, – Гройсман

Прем'єр заявив, що не хоче піднімати жодних цін в Україні взагалі і хотів би їх зниження
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо цін на газ.
Переговори з МВФ про ціну на газ для населення тривають, – Гройсман Фото: unian.ua

"З літа 2017 року це (зрівнювання цін - ред) мало відбутися. Я цього підвищення не допустив. Зараз працюємо з МВФ, з нашими партнерами, і обговорюємо можливі підходи, щоб врегулювати ці питання", - сказав він, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щойно у мене буде інформація про те, чого нам вдалося досягти, я обов'язково про це скажу", - зазначив прем'єр.

Він заявив, що не хоче піднімати жодних цін в Україні взагалі і хотів би їх зниження, однак має враховувати такі фактори, як необхідність здійснювати бюджетні виплати, обслуговувати зовнішні борги і розвивати економіку.

"Тому нам потрібна підтримка зовнішніх партнерів", - пояснив Гройсман, закликавши до консолідації в складні часи.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня. 

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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06 07 2018 14:35
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