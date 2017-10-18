Переговори з МВФ закінчились нічим, виділення нового траншу відкладається - ЗМІ

Це була остання можливість домовитися з кредитором про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

Міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%, - повідомляють з посиланням на власні джерела в уряді "Українські новини".

За інформацією джерел, це були останні переговори з кредитором по цьому питанню.

МВФ був запропонований урядом України абсолютно новий варіант змін принципу визначення ціни імпортного паритету. МВФ зайняв принципову позицію - ніяких ретроактивних змін.

В уряді не роблять різких заяв, однак вимогу МВФ виконувати не збираються і мають намір залишити ціну газу на колишньому рівні до 1 квітня.

Така ситуація, а також невиконання Україною ще цілого ряду умов, робить практично неможливим продовження виділення кредитних коштів мінімум до середини весни 2018 року.

Останні заяви представників МВФ підтверджують, що до конкретного результату ці переговори не привели. За словами джерел в уряді, це була остання можливість домовитися з кредитором про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ як і раніше категорично проти зміни досягнутих раніше домовленостей.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.

Нагадаємо, в суботу, 14 жовтня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Розрахунки Міністерства енергетики показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів – на 17,6% більше поточних цін.