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Переговори з Ryanair не припинялися, - Рябікін

Рябікін також закликав усіх ставитися до цього процесу спокійно
Глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що переговори з авіакомпанією Ryanair не припинялися і в найближчому майбутньому лоукостер почне роботу в Україні.
Переговори з Ryanair не припинялися, - Рябікін Павло Рябікін

"Що стосується переговорів, то вони призупинили свої програми по Києву і Львову. Це не означало припинення переговорів. Припинення переговорів немає", - сказав Рябікін, повідомляє "Економічна правда".

"Більш того, створення такого ажіотажу і нагнітання - це така форма продовження переговорів", - заявив глава аеропорту.

Рябікін також закликав усіх ставитися до цього процесу спокійно.

"Ми в процесі і всі переговори йдуть не за столом при особистих зустрічах, а йдуть шляхом листування і уточнення тих чи інших позицій угоди. Це щоденний режим, наша робота і ми перебуваємо в процесі обміну кореспонденцією", - зазначив він.

"Я налаштований дуже оптимістично. Ми обов'язково побачимо Ryanair в найближчому майбутньому. Це може бути в цьому році, може в наступному. Але я не хочу фіксувати жодних термінів", - додав глава аеропорту.

На питання про те, чи почалася перевірка аеропорту "Бориспіль" представниками НАБУ, Рябікін відповів: "Мені про це нічого невідомо".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Сьогодні стало відомо, що Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії, але, тим не менш, уклав контракт.

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17 07 2017 15:19
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